Natale Euphonios. Il mare di musica con gran finale

Il viaggio natalizio di Euphonios, associazione corale diretta da Elia Orlando, propone una mappa di mete musicali che attraversano il clima festivo con una compagine di personaggi e interpreti impegnati a raggiungere la data del 19 dicembre quando nella Chiesa di San Bartolomeo si rappresenterà una cantata scritta per l’occasione da Pier Paolo Scattolin per cori e orchestra: Metanàstes, un’opera originale che si ispira alla migrazione omerica di Odisseo: attualità di un progetto ambizioso che conta anche sul contributo prezioso della Camerata. Come nell’avventuroso girovagare dell’eroe omerico, anche qui si è pensato di disegnare un percorso con molti approdi prima di arrivare alla rappresentazione musicale: una serie di incontri aperti al pubblico. Il 1° dicembre, una prima giornata come prologo di incontro e condivisione nell’Oratorio cittadino di Sant’Anna di viale Piave dalle 15 alle 17 un laboratorio corale aperto a tutti, per scoprire la bellezza della musica che unisce diverse culture; alle 20 una cena di autofinanziamento a sostegno del progetto (20 euro adulti, 10 euro bambini - prenotazione obbligatoria a [email protected]). Secondo appuntamento il 6 dicembre alle 21 Chiesa di San Bartolomeo: una tavola rotonda per riflettere sul fenomeno migratorio, con ospiti che racconteranno storie, sfide e opportunità legate al tema dell’accoglienza (con Miriam Garavello e Sara Staffieri della Cooperativa Pane e Rose, Massimiliano Lotti della Caritas). Il 9 dicembre alle 21 sempre in San Bartolomeo si parla dell’opera Metanástes con la guida del compositore Pier Paolo Scattolin, Elia Orlando e don Marco Natali.

Altri concerti di Euphonios in preparazione del Natale. Il 7 dicembre nella Chiesa di Gesù Divin Lavoratore in via Donizetti alle 19.30 con il coro delle voci bianche e Euphonios Silver Singers diretti da Andrea Bochicchio; l’8 dicembre alle 19 nella chiesa di Sant’Andrea a Iolo con Euphonios Vocal Ensemble diretto da Elia Orlando; il 14 dicembre alle 19 nella chiesa San Pio X alle Badie con il Coro giovanile Euphonios Orlando e Ensemble Violoncelli Harmonic Lights diretto da Alice Gabbiani.

