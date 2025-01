Natale e Capodanno: "Prato, solito copione. Una città senza idee"

A Natale solito copione, parola di Cosimo Zecchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Le polemiche sul Capodanno di Prato sono solo l’ultimo capitolo di un periodo natalizio che, per commercianti e cittadini, ha rappresentato un’altra occasione mancata. Le problematiche del centro – sicurezza, degrado e mancanza di attrattiva – sono rimaste le stesse, senza segnali di un cambio di rotta da parte dell’amministrazione. Il Natale poteva essere un momento per invertire questa tendenza, per mettere quell’attenzione in più e dare speranza a residenti e commercianti, ma così non è stato", sentenzia.

E così "il giardino in piazza Duomo e i bus elettrici, iniziative che in altre città sarebbero considerate marginali, a Prato, nel nulla generale, hanno finito per spiccare". A Pistoia, ad esempio, ricorda "il giardino in piazza è una semplice iniziativa di un fine settimana, mentre il periodo natalizio è animato da tutt’altro movimento". Quello che è mancato a Prato "è un’idea concreta finalizzata a rendere il centro vivo e attrattivo".

Zecchi lancia possibili iniziative: "Si poteva collegare l’iniziativa dei bus elettrici a parcheggi gratuiti per rilanciare quelli meno utilizzati. Si potevano organizzare mercatini di Natale degni di questo nome, visto che durante l’anno non mancano mercati con bancarelle di dubbia qualità. Si poteva proporre qualcosa di analogo ai ‘giovedì del centro’ di luglio, ma in versione invernale, o puntare su addobbi scenografici, animazioni e creazioni artistiche". E il Capodanno? "Abbiamo seguito il capodanno in tv nelle piazze di Reggio Calabria e Catania, non Milano, Roma o Torino. Prato cosa ha in meno di queste città? Perché non puntare su un evento capace di attrarre pubblico"?

Zecchi critica la giustificazione della giunta, che ha attribuito la mancanza di iniziative al poco tempo avuto per organizzarsi: "Questa amministrazione non arriva da Marte. Dove erano i suoi esponenti quando la loro stessa maggioranza pianificava il Natale un anno fa? Non si può liquidare tutto con la scusa del tempo: è una questione di idee e di visione. Invito la maggioranza a farsi un giro a Mestre in questi ultimi giorni di Feste".

E conclude: "Prato ha bisogno di iniziative concrete e ambiziose. I cittadini e i commercianti meritano di più".