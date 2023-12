Natale al museo. Decori etruschi per l’albero

Dicembre al museo archeologico di Artimino insieme a tutta la famiglia. E quest’anno c’è anche la possibilità di trascorrere le vacanze scolastiche con gli archeologi.

Domenica 10 dicembre dalle 15,30 al museo "Francesco Nicosia" in piazza San Carlo è in programma il laboratorio "AddobbiAmo il museo", dove i bambini dando spazio alla creatività realizzeranno addobbi e decorazioni ispirate ai reperti custoditi nelle vetrine per allestire l’albero di Natale. Il costo è 3 euro a bambino più 2 euro d’ingresso al museo.

Dal 27 al 29 dicembre e dal 3 al 5 gennaio ci saranno dei mini laboratori natalizi per trascorrere queste mattine di vacanze e aspettare l’arrivo della Befana e dell’anno nuovo. Ogni mattina gli archeologi proporranno attività manuali, letture, giochi e laboratori ispirati al mondo dell’archeologia. I laboratori sono per bambini dai 7 anni in poi e il costo è di 5 euro a bambino più 2 euro d’ingresso per ciascuna mattina al museo. Merenda da portare al sacco.

I laboratori saranno attivati con un minimo di 5 bambini ed è possibile iscriversi ad una o più giornate. Prenotazioni entro le ore 13 del giorno precedente. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 055 8718124 (solo sabato e domenica ore 9.30-13.30 14-16) oppure scrivere a [email protected].

Il tumulo etrusco di Montefortini a Comeana, invece, oggi giorno dell’Immacolata sarà aperto dalle 8,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 17, così come il giorno di Santo Stefano. Domani, sabato 9, le tombe etrusche sanno aperte dalle 9,30 alle 12.