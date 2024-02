Nasconde nelle mutande 28 dosi di droga

Ancora un arresto per spaccio. Sabato notte, la polizia ha passando in viale Leonardo da Vinci ha notato un’auto sospetta con tre uomini a bordo, che si dirigeva in direzione Firenze. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo intimando al conducente di fermarsi nell’area di sosta. All’interno dell’auto sono stati identificati tre ragazzi di cui due cittadini italiani e uno peruviano. Durante il controllo, il peruviano di 24 anni, senza fissa dimora e irregolare, ha avuto un atteggiamento nervoso e di insofferenza insospettendo gli agenti che hanno deciso di approfondire il controllo.

In seguito alla perquisizione, è stato trovato un significativo quantitativo di droghe, che il giovane aveva nascosto nella biancheria intima.

La sostanza era divisa in varie dosi e composta da 21 dosi di cocaina, 16 di ketamina, 28 pasticche di ecstasy, 1 contenitore liquido contenente popper e un frammento di hashish; tutte confezionate e pronte per essere cedute a terzi. Il peruviano è stato trovato in possesso anche di alcune banconote di piccolo taglio per un totale di 120 euro, sottoposte a sequestro in quanto ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il clandestino è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e a suo carico è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.