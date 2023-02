Nascite, nozze, lauree Le vostre foto sul giornale

Le vostre emozioni raccontate e fissate per sempre sulle pagine del nostro giornale. In questo modo sempre più ‘vostro’. E’ la nuova iniziativa de La Nazione che si prepara ad accogliere ed ospitare i momenti più importanti della vostra vita. Perché nell’esistenza di ognuno di noi ci sono date, volti, momenti che resteranno limpidi, salvandosi alla polvere del tempo che inevitabilmente si posa sui giorni, sui mesi e infine sugli anni. A volte basta una fotografia a raccontare l’emozione, a ritrovare quel sorriso, il proprio o della persona amata, che sia un figlio, un genitore, un amico. Basta uno scatto per riaprire la cassaforte più preziosa: quella delle emozioni. Ecco, La Nazione metterà a disposizione pagine speciali per ospitare i momenti più importanti della vostra vita. La gioia immensa della nascita di un bambino, la felicità per il conseguimento della laurea dei propri figli, il giorno delle nozze. Quello della proposta a lungo attesa e finalmente arrivata, con quel "sì" condito di sogni, speranze e progetti.

Ora La Nazione vuole condividere con i propri lettori quei momenti e vuole farlo pubblicando sul giornale le foto che vorrete mandarci. Per questo vi invitiamo ad inviarcele assieme a un messaggio per raccontare insieme l’arrivo di un bambino, un compleanno speciale, i traguardi scolastici raggiunti dai vostri figli, il vostro fatidico sì e gli anniversari di nozze.

Ma non solo. Perché può essere indimenticabile e insostituibile anche un incontro organizzato dopo tanti anni di lontananza con i vecchi compagni di scuola o con gli amici della squadra di calcio, con quelle partite che poi andavano avanti ben oltre i novanta minuti. Ché la parte più divertente, poi, era sempre fuori dal campo. Ecco, chi volesse inviarci foto e messaggi per vederle poi pubblicate sulle nostre pagine speciali ha due modi per farlo: via mail all’indirizzo [email protected] o tramite un messaggino su WhatsApp al numero 337-1063052. Nell’oggetto è preferibile indicare "Pagina delle emozioni".