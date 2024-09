Nasce una nuova etichetta discografica

Prendete il Capanno 17, uno dei più importanti locali di musica dal vivo in Italia, e un gruppo di musicisti, professionisti del music producing e della promozione in campo pubblicitario e di marketing: da questa collaborazione nasce Capanno Dischi, una nuova etichetta musicale specializzata sul format delle live-session. La presentazione sarà stasera alle 21 al Casotto Atipico nel giardino Buonamici.

Produzioni discografiche in presa diretta: è questa la scommessa di Capanno Dischi, nuova etichetta discografica indipendente pratese. La label nasce come progetto parallelo di Capanno 17, uno dei locali di musica live più conosciuti d’Italia; il locale di Prato, insieme a professionisti di settore, affiancherà all’organizzazione di eventi e concerti la produzione e la promozione discografica di artisti locali e regionali. Uno sviluppo naturale, per un club che nel corso degli anni è diventato tappa immancabile dei tour della scena indipendente e che, forte di anni di esperienza alle spalle, ha scelto di sostenere la scena musicale toscana dando vita alla nuova etichetta. La linea editoriale di Capanno Dischi è chiara: realizzare produzioni discografiche in presa diretta, affiancate da video live-session, ossia riprese in cui i gruppi musicali vengono registrati mentre eseguono il brano suonando insieme.