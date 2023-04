Nasce il sito internet per la Val di Bisenzio Informazioni ed eventi

Nasce il primo sito internet che è dedicato a 360 gradi alla Val di Bisenzio: informazioni per turisti e cittadini sono ora disponibili online grazie al lavoro dei volontari dell’Associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio e di una squadra di appassionati ed esperti che ha contribuito con foto, descrizioni e testi: dai piatti tipici della Vallata alle farmacie di turno, dalla descrizione di ogni frazione alle esperienze da fare in Val di Bisenzio durante le varie stagioni dell’anno.

In più si troverà una sezione dedicata agli eventi e agli appuntamenti, sempre aggiornata.

Il sito sarà presentato ufficialmente domani alle 21 alla sala polivalente Lido Baldini in via Aldo Moro a Vaiano, in una serata che ha il patrocinio del Comune di Vaiano.

Per l’occasione l’associazione illustrerà l’attività svolta nei primi due anni di vita e i programmi per il 2023. La serata a Vaiano è a ingresso libero.