Napoli, Inter, Milan e Fiorentina Ai Ciliani c’è la casa di tutti i tifosi

I tifosi di Napoli, Inter, Milan e Fiorentina (in rigoroso ordine di classifica) tutti riuniti sotto la stessa "casa". E’ un caso quasi da studiare quello del circolo Mcl de I Ciliani, zona Sacro Cuore, dove da quest’anno sono nati ben quattro club di tifosi. Un esempio che potrebbe essere definito unico in Italia, soprattutto in un periodo caratterizzato da scontri tra ultras, trasferte vietate e provvedimenti restrittivi da parte delle autorità. E invece nella struttura di via Benincasa ognuno ha preso una stanza e nel caso specifico del club dell’Inter è stato riaperto l’ex cinema dove vengono proiettate le partite dei nerazzurri. A gestire il circolo è Alessandro Bessi, tifoso milanista, che ha portato in via Benincasa una rappresentanza di supporter rossoneri. "Inizialmente qui c’era il club della Juventus – spiega Bessi –. Poi i tifosi bianconeri sono andati via e progressivamente l’ex cinema e le varie stanze sono state prese da chi tifa Inter, Napoli e Fiorentina. La convivenza è riuscita perfettamente, anzi c’è solidarietà fra tifosi. Quelli di Napoli e Fiorentina hanno anche pranzato insieme. E poi i supporters azzurri hanno prestato il maxi schermo a quelli viola, che in cambio hanno tinteggiato tutta la stanza dedicata...