Napoli, i presepi e il Cristo velato

Gita in pullman a Napoli per visitare i presepi di San Gregorio Armeno e il Cristo Velato. Il gruppo "Festa Santissimo Crocifisso" di Seano organizza per il 25 e 26 novembre la gita nella quale sarà possibile visitare il Duomo di San Gennaro, il complesso di Santa Chiara, i mercatini natalizi e mangiare alcuni piatti tipici. La quota di partecipazione è 250 euro. Iscrizioni: agenzia di viaggi Kublai, in via Baccheretana (055.8706884).