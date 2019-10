Prato, 12 ottobre 2019 - E' morto all'età di 79 anni Nanni Galli, al secolo Giovanni Giuseppe Gilberto ma per tutti solo Nanni. Un grande personaggio dello sport, conosciutissimo a Prato. Da domenica sarà possibile dargli un ultimo saluto alle cappelle del cimitero di Coiano dell'impresa funebre Iris. I funerali lunedì in orario e luogo da fissare.

Nanni Galli è stato negli anni Settanta un affermato pilota, che riuscì anche ad arrivare alla Formula 1, dove ottenne come miglior risultato il nono posto al Gp del Brasile. Bolognese di origine, ma pratese per tutta la vita, legato al tessile per ragioni di famiglia ma con i motori nel cuore.

Dopo l'esordio sui kart vennero i bolidi, a partire dall'ingaggio della McLaren nel 1970, poi la Tecno, la Ferrari per sostituire un indisposto Regazzoni, la Frank Williams Racing Car.

Dopo l'addio alle corse Nanni Galli si dedicò all'azienda di famiglia: era uno dei distributori italiani del marchio Fruit of the loom.