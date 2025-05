Musica e dittature, parla Batisti

Seminare Idee: appuntamento con Aspettando il festival oggi alle 18.30. Nella sala concerti del Palazzo della musica in via Santa Trinita ci sarà l’incontro dal titolo Musica e dittature: artisti alla prova del coraggio, con protagonista Alberto Batisti (nella foto), il direttore artistico della Camerata, musicologo di fama e straordinario divulgatore, l’ingresso è libero. Come si sono posti gli artisti del Novecento davanti alla brutalità dei regimi totalitari? Batisti risponderà a questa domanda ripercorrendo le storie di celebri musicisti, compositori e direttori d’orchestra. Quelli che scelsero la via dell’esilio (come Arturo Toscanini, Bruno Walter, Arnold Schönberg, Paul Hindemith, Otto Klemperer, Erich Kleiber, solo per citarne alcuni) e quelli che invece decisero di restare, trasformandosi in strumenti di propaganda – forse involontari – come invece avvenne per Wilhelm Furtwaengler o Herbert von Karajan. Altri si opposero al terrore a rischio della propria vita, impugnando l’unica arma possibile, la musica, come avvenne al più illustre compositore sovietico del Novecento, Dmitri Šostakovič, nel suo impari confronto con Stalin. Domani alle 18 al Pecci, a cura del Museo italiano di scienze planetarie in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea l’incontro Nel buio e nella luce: l’umanità e l’infinito cercare, con Luca Parmitano, primo astronauta italiano ad aver fatto una “passeggiata spaziale”.