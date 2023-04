Musica di festa a Palazzo Pretorio In centro nuove mostre da scoprire

Tanti appuntamenti con l’arte e le mostre nel weekend. A Palazzo Pretorio oggi alle 17 Marco Ciatti, membro dell’Accademia dei Lincei, presenterà il catalogo della mostra "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali": curata da Lia Brunori, Claudio Cerretelli e Rita Iacopino, ricorda i legami di amicizia tra l’illustre intellettuale pratese e alcuni artisti del suo tempo, e racconta in dettaglio il fervido clima culturale della Prato ottocentesca. Sempre a Palazzo Pretorio, domani ultimo appuntamento per il nono compleanno del Museo: alle 16 il concerto dell’Ensemble Biagio Pesciolini della Scuola Verdi, diretto dalla professoressa Mya Fracassini, che eseguirà una raccolta di canti del repertorio madrigalistico, che spaziano dal primo ’500 agli inizi del ’600. Fotografia e teatro sono invece protagonisti della mostra che sarà inaugurata oggi alle 17 nel museo di San Domenico, per raccontare il premiato spettacolo "Antigone, una storia africana" ideato e diretto da Massimo Luconi. Carlo Cantini, decano dei fotografi fiorentini, ha rappresentato in trentadue immagini questo originale progetto teatrale andato in scena al Fabbricone nel 2013 e poi rappresentato in Italia, Europa e Senegal. La mostra promossa da Prato Cultura e curata da Carlo Palli, sarà visitabile fino al 20 maggio, dal giovedì al sabato, dalle 15 alle 19.

Sempre oggi alle 16 in Saletta Valentini (via Ricasoli) sarà inaugurata la mostra antologica della pittrice Ortensia Celeste, recentemente scomparsa a 103 anni. Piemontese, ma pratese di adozione, trovò nel paesaggio toscano, così caratterizzato e diverso da quello della sua terra, costante fonte di ispirazione. Sarà visibile fino a domenica 23 aprile, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18. Da segnalare anche la mostra dedicata ad Arrigo Forasassi, ingegnere pratese che ha progettato molti edifici famosi della città, come il palazzo di giustizia, il Misericordia e Dolce, l’ex fabbrica Banci e l’invaso del Bilancino. A più di vent’anni dalla sua morte, la mostra è stata allestita al Palazzo delle professioni di via Pugliesi, su iniziativa dei figli, dell’Ordine degli ingegneri e dell’associazione Arcantarte. Sarà visitabile fino al 6 maggio (dal lunedì al venerdì 9-19, il sabato 9-12). Infine, da oggi e fino al 4 maggio l’ingresso al Centro Pecci sarà con un biglietto scontato di 3 euro. Un’opportunità per visitare la mostra di Massimo Bartolini "Hagoromo" costruita a partire da un’installazione sonora appositamente concepita per gli spazi del museo a cura del musicista inglese Gavin Bryars.