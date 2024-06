Musica all’Omnia summer festival. Chiusura con Massimo Di Cataldo

Un tuffo negli anni Novanta per l’ultimo appuntamento dell’Omnia Summer Festival che chiuderà in bellezza stasera con il cantautore Massimo Di Cataldo (alle 21, ingresso libero): gran finale della rassegna che ha animato le serate estive di giugno con ospiti d’eccezione del mondo della musica e dello spettacolo, in una location che coniuga shopping e divertimento. Per quasi due settimane, gli spazi all’aperto del polo dello svago che comprende anche la multisala si sono trasformati in un palcoscenico per artisti come Povia, Johnson Righeira, Matteo Becucci e Niveo, solo per citarne alcuni. Vincitore nel 1994 a Sanremo Giovani con il brano "Soli", per celebrare i suoi oltre trent’anni di carriera Massimo Di Cataldo porterà sul palco tanti successi del suo repertorio, per la gioia di tutti gli appassionati. Nel 2023 ha presentato il suo ultimo album, "30 anni insieme": una raccolta contenente i suoi più grandi successi con undici tracce e un inedito, "Una canzone brutta", brano cantato insieme alla "Iena" Andrea Agresti. Con Massimo Di Cataldo si esibiranno stasera Bonje in Yurt, band toscana in rampa di lancio dalle sonorità acustiche e soft rock, e i Demagó, gruppo rock italiano composto da Carlo Dadi, Moreno Martinelli, Emanuele Bruschi e Marco Signorelli. Anche stasera, oltre alle band del territorio che spazieranno con musica di ogni genere, sarà presente la formazione "The bubblegum cover Band" che farà ballare giovani e meno giovani sulle note pop dance a cavallo fra fine anni Novanta e nuovo millennio. Durante gli appuntamenti saranno aperti, anche all’esterno, i ristoranti dell’Omnia: Henko, Burger King, Rosso Pomodoro e Old Wild West.