"Musei in scena" con gli operai e le fabbriche tessili

Gli operai e la loro umanità, le fabbriche lungo il Bisenzio e la storia del tessile pratese. In scena domenica alle 15.30, al Mumat il mondo del lavoro e il racconto di una comunità con il quinto appuntamento di "Musei in scena". È quella di Vernio l’ultima tappa invernale per il cartellone promosso dalla Rete Musei di Prato e finanziato dalla Regione. In primavera sono già programmati gli eventi, che si terranno all’aperto, della Casa Museo Tintori, del Csn e del Museo dalla Badia di Vaiano.

Intanto, proprio in concomitanza con l’evento della Rete, al Museo della Macchine Tessili di Vernio si apre una nuova stagione che vedrà la direzione scientifica della Fondazione Cdse.

"La Fondazione collaborerà con l’amministrazione comunale di Vernio per l’organizzazione di iniziative di conoscenza e valorizzazione del patrimonio museale e di quello di storia e memoria del lavoro della Valbisenzio" spiega l’assessore alla cultura Maria Lucarini.

"Per la tappa di Vernio di Musei in Scena l’archivio del Cdse ha messo a disposizione il vasto patrimonio di ricerche sulla memoria orale e sui documenti riguardo le industrie del territorio - aggiunge la direttrice della Fondazione Alessia Cecconi - È un’opportunità per raccontare le storie delle persone dietro alle macchine tessili, a cominciare da quelle meno conosciute delle donne". Prenotazioni allo spettacolo: 0574 931065931264 - [email protected]