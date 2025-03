Musei a un euro e visite guidate. Le proposte

In occasione del Capodanno dell’Annunciazione, domenica è prevista l’apertura con ingresso a solo un euro per i musei del centro storico: il Museo dell’Opera del Duomo sarà aperto dalle 13 alle 17; il Museo di Palazzo Pretorio dalle 10.30 alle 18.30 e il Museo del Tessuto (foto) dalle 15 alle 19. Nei tre giorni sono in programma anche visite guidate gratuite, itinerari che ci condurranno dentro scrigni preziosi e poco conosciuti anche ai pratesi, come la Chiesa dello Spirito Santo, su cui sarà incentrata la visita a cura di Prato Cultura di sabato alle 11, in cui sarà possibile ammirare l’Annunciazione di Jacopo di Cione, la Presentazione al tempio di Filippo Lippi e la Madonna col Bambino, Sant’Anna e santi di Michele Tosini e Ridolfo Ghirlandaio. Domenica, alle 15 sempre con Prato Cultura, porte aperte eccezionalmente per la cappella della Sacra Cintola nel Duomo, con le pareti interamente affrescate da Agnolo Gaddi in un mirabile intreccio di storia, arte, fede e devozione. Per partecipare alle due visite guidate occorre la prenotazione via mail a [email protected] o al 340 5101749. Non solo. Sabato alle 16 e alle 17.30, e domenica alle 10 e alle 11.30, ci saranno anche le visite guidate gratuite al Palazzo Comunale pensate con per le famiglie, un viaggio nella storia di Prato attraverso opere d’arte, aneddoti e ritratti di personaggi storici. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]. Infine, domenica alle 10.30 a Palazzo Datini ci sarà Aureum tempum: in nome del tempo e del guadagno, iniziativa didattica su antichi calendari e cronologie medievali con visita guidata al palazzo e laboratorio per bambini a cura di Associazione Historiaedita e Fondazione Casa Pia dei Ceppi. Prenotazione obbligatoria a: [email protected]