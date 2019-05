Prato, 27 maggio 2019 - Ha avuto un arresto cardiaco al seggio e i primi a rianimarla sono stati proprio due scrutatori, soccorritori esperti. Poco prima delle 20 di ieri sera una donna di 72 anni si è recata a votare, insieme ad alcuni parenti, al seggio della scuola elementare «Quinto Martini» in via fratelli Giannini a Seano e all’improvviso è crollata a terra. Il personale del seggio si è reso subito conto che si trattava di un infarto e ha avvisato il 118. Nei locali erano presenti come scrutatori l’ex consigliere comunale Mauro Mazzoni e la figlia, entrambi volontari della Misericordia e soccorritori abilitati i quali hanno messo in atto le manovre di rianimazione. Il 118 ha inviato l’equipaggio Delta della Misericordia di Seano e la medicalizzata di Poggio a Caiano. Il medico ha portato avanti una lunga rianimazione e il cuore della signora ha mostrato segni di ripresa perciò c’è stato il trasferimento al pronto soccorso di Prato. In ospedale però le condizioni della pensionata si sono nuovamente aggravate ed è deceduta. Sconvolti i parenti in quanto la signora pare non avesse problemi cardiaci.

M. Serena Quercioli