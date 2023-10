Muore il figlio dell’ex sindaco. Malore improvviso a 59 anni

Lutto a Montemurlo per la prematura scomparsa del figlio dell’ex sindaco Orlandi. È morto nella notte di venerdì, a causa di un improvviso malore, Stefano Orlandi, figlio di Umberto Orlandi ex sindaco, molto conosciuto, che aveva guidato il Comune di Montemurlo nelle legislature a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. A renderlo noto è il sindaco Simone Calamai che si è stretto alla famiglia Orlandi e in particolare al padre Umberto, ex primo cittadino di Montemurlo. Stefano Orlandi, 59 anni - ne avrebbe compiuti 60 tra pochi giorni, esattamente il prossimo 29 ottobre lo stesso giorno della madre - era noto in città per aver gestito insieme al padre il mobilificio Orlandi di via Lunga a Montemurlo. Uno dei mobilifici più noti e storici del comune dove sono passate generazioni di montemurlesi per arredare la casa.

Stefano Orlandi nell’ultimo periodo si era trasferito a Prato dove viveva con la compagna. Giovedì il malore improvviso durante una visita a Firenze. Orlandi si era recato in una residenza sanitaria della provincia fiorentina a trovare un’anziana zia quando ha avuto un malore. Immediato il ricovero in ospedale, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

La notizia della scomparsa dell’ex figlio del sindaco Orlandi si è diffusa velocemente in paese provocando un profondo cordoglio.

"Stefano era una persona buona e benvoluta da tutti a Montemurlo - lo ricorda Calamai-. Sono profondamente addolorato per questa perdita e per il grave lutto che colpisce l’amico Umberto Orlandi e la moglie ai quali, a nome di tutta l’amministrazione, mi stringo in segno di cordoglio". Da ieri la salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Prato (via Convenevole). Il funerale sarà celebrato oggi, alle 14, nella cappella della Misericordia, sempre in via Convenevole a Prato e quindi la salma sarà tumulata nel cimitero di Galciana.

Si.Bi.