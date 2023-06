Multe per 200 euro e via 14 punti Alla guida c’era un neopatentato Segnalazione alla motorizzazione

Non era proprio il momento di mettersi a fare una idiozia del genere. A pochi giorni di distanza dall’uccisione del bimbo di 5 anni a Roma per colpa di una challenger girata da alcuni youtuber in auto, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di fare una bravata proprio in macchina. La sensibilità e l’attenzione sul tema dell’uso responsabile delle macchine sulle strade è dibattito del momento, soprattutto dopo l’uscita della nuova bozza di legge che prevede la revisione e l’inasprimento delle pene per chi viola il codice della strada. Eppure i tre ventenni pratesi non avevano di meglio da fare che salire su una macchina e girare per la città salendo a turno sul tetto. Lo avrebbe capito anche un bambino che si sarebbe subito risaliti a loro tramite la targa dell’auto. Eppure non hanno scelto di nascondersi in strade secondarie. No. Sono partiti da viale Montegrappa, hanno percorso viale della Repubblica. Per farsi vedere meglio hanno fatto due giri della rotonda all’altezza di via Catani. E giù verso la declassata. I punti più in vista della città.

Le sanzioni non sono mancate e almeno per un po’ i tre se lo ricorderanno. Il primo a risponderne è stato il conducente. Neopatentato di 20 anni, e forse anche neo maturato (se fossi un insegnante ne terrei conto nel giudizio finale), ieri dopo l’interrogatorio, ha ricevuto quattro multe per un totale di oltre 200 euro. Le violazioni contestate sono: guida pericolosa su strada pubblica, velocità non congrua a un centro abitato, mancato obbligo di far indossare le cinture di sicurezza ai passeggeri, cambi di direzione senza mettere la freccia (come gli agenti della municipale hanno accertato guardando il video). Ovviamente è scattata la decurtazione dei punti patente: 14 in tutto per due delle contestazioni e raddoppiati in quanto si tratta di un neo patentato (sarebbero stati 5 e 2). La patente è stata sospesa, quindi il giovane non potrà guidare per un po’. Meno male. La polizia municipale ha fatto la segnalazione alla motorizzazione che potrebbe (quasi sicuramente lo farà) disporre la revisione della patente, ossia il ventenne dovrà rifare tutto l’iter per riprendere il titolo di guida, esame compreso. Oggi è il giorno degli altri "compari". Sono stati convocati al comando di piazza Macelli dopo che l’amico alla guida della macchina ha fatto i loro nomi. Anche per loro scatteranno le sanzioni.

Laura Natoli