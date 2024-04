Msp, dominio Beyfin. È la ventesima vittoria

Sono otto i punti di vantaggio della capolista Beyfin Rocca Tedalda nel campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. La prima della classe prova a ipotecare il primato centrando la ventesima vittoria nel torneo su 23 match finora disputati. L’ultima affermazione arriva per 7-5 su Le Barbie 1312, nona forza del torneo e in netta fase di ripresa in questo girone di ritorno. Un successo che significa tenere a distanza ogni tentativo di rimonta della principale inseguitrice, il Manchester, reduce a sua volta dalla vittoria 4-2 sull’Fc Puccini. Anche in questo caso partita abbastanza equilibrata, con la seconda della classe ad avere la meglio grazie a una maggiore prolificità sotto porta. La lotta per il titolo di fatto si chiude qui, perché la squadra che completa il podio, i Real Mentescarsi hanno quindici punti di ritardo dal vertice. Un ritardo che si va ad acuire a seguito della battuta d’arresto rimediata al cospetto del Culligan. Un ko a sorpresa, arrivato col punteggio di 4-2 contro una formazione di bassa classifica, che fino a quel momento aveva totalizzato solo 21 punti in 22 match disputati. Con l’affermazione sul Real, invece il Culligan sale a quota 24 e ora mette nel mirino l’FChill.

Molto più aperta la lotta per il quarto posto. A quota 40 punti troviamo appaiate due formazioni: Prato Ecologia e Mezzana Club. A questa situazione di classifica si è arrivati dopo risultati alterni: la Prato Ecologia infatti vince 3-1 sui Desturbo e agguanta il Mezzana Club al quarto posto visto il ko di quest’ultimi contro l’FChill, giunto col risultato di 5-4.

Nella lotta ai piedi del podio va annoverato anche il Miaf, che ha due punti in meno delle quarte e che è reduce dalla vittoria 2-0 sul Naif. Il quadro del turno si chiude con i seguenti risultati: Aggarganella-La Briglia 0-2, Ginga Futebol Clube-Panchester United 4-5.