Moto club Centauro, quanta storia. Ritrovo in nome dei successi

Si sono ritrovati in oltre quaranta a cena, alla Tana del Luppolo di Stazione di Montale, per ricordare i fasti del Moto Club Centauro, che negli anni Ottanta del secolo scorso si distinse per i risultati ottenuti sia nel mototurismo che nel cross e nell’enduro. Il Centauro era nato nel 1979 da un’idea di Spartaco Bacci e Luigi Gobbo ed aveva avuto come primo presidente Walter Menicocci. La sede storica era quella del circolo Arci di Santa Lucia, dove dal nucleo originario di soci (Marco Cendi, Alessandro Gori, Emanuele Cafà, Alessandro Antonelli, Andrea Pagnini, Luigi del Pasqua e Fulvio Favi) si era passati ben presto a oltre 260 iscritti. Alla presidenza si sono poi alternati Alessandro Innocenti, Carlo Fiesoli e Stefano Barni. I maggiori risultati arrivarono nel biennio 1982-83 con Marco De Felice che si laureò campione italiano junior classe 80 e campione toscano junior classe 80 nel 1982 e nel 1983 si classificò terzo al campionato italiano senior e vinse il titolo toscano senior nell’enduro, dove anche Maurizio Ciolini e Pierluigi Ciolini si imposero rispettivamente nel campionato toscano cadetti classe 250 e nel toscano cadetti classe 50, mentre il Moto Club Centauro trionfò nel campionato toscano a squadre, ripetendosi anche l’anno seguente. Nel 1983 De Felice partecipò inoltre alla Sei Giorni in Scozia dove si ritirò per un guasto meccanico e a tre gare del campionato europeo. Sempre nella stessa annata Massimo Cipriani si laureò campione toscano enduro junior classe 50 e Paolo Ricci nel cross fu vicecampione Toscano classe 125.

M.M.