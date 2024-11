Mostra su Albini, il finale. Pecci Night e altre idee

Tante proposte anche nei musei questo fine settimana. Domenica al Museo del Tessuto chiuderà la bella mostra Walter Albini, il talento, lo stilista: nel weekend il biglietto d’ingresso sarà di un solo euro e sarà aperta domani dalle 10 alle 19 e domenica dalle 15 alle 19. Attraverso più di 400 oggetti tra disegni, fotografie, bijoux, tessuti e abiti racconta oltre un ventennio di produzione di un pioniere assoluto del Made in Italy, stilista, padre nobile del prêt-à-porter: oltre 16mila i visitatori e ottime recensioni da parte della critica, una mostra da vedere. Domani è previsto anche L’atelier in collaborazione con Cinefilante per i bambini dai 4 ai 7 anni: un film cui seguirà un laboratorio creativo e una visita alla mostra. Due turni, dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30, costo 5 euro a bambino e 3 ad adulto; prenotazione obbligatoria: [email protected]. Da ricordare al Fabbricone Storico le visite gratuite alla mostra Omaggio a Walter Albini, dove sono esposti per la prima volta 12 disegni originali realizzati da Albini per creare i costumi dei protagonisti di Latina, commedia noir scritta nel 1982 da Luca Ronconi ma mai andata in scena, insieme a costumi realizzati dal Lanificio Balli su quei bozzetti. Domani e domenica sarà aperta a ingresso libero dalle 10 alle 19, con visite guidate alle 10, 12, 15 e 17 (prenotazioni obbligatorie: [email protected]).

Questa sera dalle 19 a mezzanotte torna Centro Pecci Night con E se ci entrassi dentro?, un programma di incontri, performance e musica sperimentale. Alle 18.45 ci sarà Dentro l’opera, con il direttore Stefano Collicelli Cagol che parlerà della mostra Louis Fratino. Satura, la prima personale dedicata da un’istituzione all’artista statunitense, cui seguirà alle 19 il workshop di Ursss - mistake television (da prenotare sul sito del Pecci), un momento di riflessione sul ruolo dell’archivio nel campo delle live arts. Alle 21 ci sarà la prima nazionale della performance Dance for nothing (revisited) di Eszter Salamon, coreografa e regista di fama internazionale, i cui lavori sono stati ospitati al MoMA, Centre Pompidou e Museo Reina Sofía, che torna a esplorare la lezione di John Cage dedicata al nulla e al vuoto. Concluderà la serata alle 22.30 il live a cura di Nub Project Space e OOH-sounds di Mariam Rezaei, compositrice nota per il suo uso innovativo del giradischi. Ingresso con biglietto mostre, inclusi concerti e performance: 10 euro intero, 7 ridotto.

Da domenica tornano le visite guidate gratuite al Palazzo Comunale e alle opere d’arte che vi sono esposte, in particolare la ricca collezione di ritratti di illustri personaggi nel salone consiliare, da Francesco di Marco Datini a Ferdinando Stefano di Lorena, passando per i ritratti dei granduchi medicei. Le visite saranno alle 10 e alle 11.30 con prenotazione obbligatoria a [email protected] o 0574 1837859 e saranno replicate anche domenica 15. Altri appuntamenti sono previsti sabato 28 dicembre alle 16 e alle 17.30, e fino a giugno ogni ultimo weekend del mese.