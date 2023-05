Mostra inclusiva al Datini L’idea è andare da Fiorello

Quando arte, inclusione e amicizia si incontrano, non può che nascere qualcosa di bello. E così è stato all’Istituto alberghiero agrario Datini, dove un gruppo di ragazzi disabili ha dato vita a una mostra fatta di 40 opere. Il tutto su ispirazione di Simona, detta "la boss", un’alunna di 17 anni con il talento e la passione per la pittura. "Ad inizio anno, ci siamo trovate con lei nella stanza 209, un laboratorio dedicato a studenti con disabilità, per cominciare a lavorare a quadri sulla natura - racconta una delle insegnanti di sostegno del progetto Dan (Datini Arte e Natura), Federica Scardamaglia - Vedendoci all’opera, altri alunni della scuola con disabilità si sono interessati e hanno voluto imitarla. Da qui è nata l’idea di allargare l’iniziativa, fino ad arrivare ad un totale di sei pittori, oltre a due parolieri che hanno scritto dei loro pensieri". Per tutto l’anno, il gruppo si è ritrovato duetre volte alla settimana assieme ai professori.

"Si è formata una bella squadra, che adesso sogna di finire in televisione grazie a questa mostra". Già, perché gli studenti sono iscritti al casting per ’E viva il Videobox’ di Fiorello, nel programma Viva Rai 2. "Abbiamo inviato un video di 90 secondi in cui presentiamo il nostro progetto, per il quale abbiamo anche preparato delle maglie ad hoc – spiega la professoressa Scardamaglia – e ora sperano con tutto il cuore di essere invitati alla trasmissione per conoscere Fiorello". La preside dell’istituto, Francesca Zannoni dice: "Questi alunni sono stati fantastici. Non appena ho visto le opere, ho insistito per esporle nell’auditorium della scuola". Francesco Bocchini