Mostra di presepi di Serena Malpaganti: un viaggio tra artigianato e tradizione

Weekend con i presepi. Si inaugura oggi alle 15 nel palazzo comunale la mostra di alcuni presepi di Serena Malpaganti, una delle più importanti collezioniste in Italia che ha raccolto negli anni un migliaio di statuine artigianali e una trentina di presepi. Una passione trasmessale dal nonno materno che l’ha portata, per la seconda volta, ad essere presente da domani, giorno dell’Immacolata, con un suo presepe alla VII edizione internazionale di "100 presepi in Vaticano", evento organizzato dal dicastero per l’evangelizzazione nello spazio sottostante il colonnato del Bernini, in piazza San Pietro.

Nel palazzo comunale l’esposizione presepiale resterà fino al 7 gennaio 2025 (aperto sabato, domenica, festivi dalle 15 alle 18, Natale chiuso; possibile prenotare visite per gruppi e scuole a: [email protected]; tel.0574-1836038.). Domani è il giorno in cui per tradizione, si inaugurano nelle chiese e in altri spazi i presepi allestiti da veri e propri appassionati.

Apre alla badia di San Salvatore a Vaiano l’ottava edizione della rassegna "Il presepe amatoriale" organizzata dall’associazione Amici del presepe insieme alla parrocchia e al circolo locale Anspi. Resterà aperta fino 6 gennaio: sabato dalle 16 alle 19; domenica e festivi dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sempre a Vaiano nella cripta della chiesa potrà essere ammirato il grande presepe allestito da Andrea Ciatti.

Si inaugura domani alle 16 alla parrocchia di San Martino a Vergaio il presepe a tema, che quest’anno è "Seguite la mia luce…vi farò pescatori di uomini" del Gruppo presepisti vergaiesi. Sarà visitabile fino al 12 gennaio nei giorni di sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica e festivi dalle 15 alle 19. Possibile anche per gruppi o scolaresche prenotare le visite rivolgendosi ad Alessandro Coppini, 333-7390511.

A Montemurlo, dalle 16 nella pieve di San Giovanni decollato, l’associazione "Il Borgo della Rocca" di Montemurlo in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore torna con una nuova edizione del concorso "Il mio presepe nella Pieve".

Nella chiesa di San Giovanni Battista a Maliseti l’allestimento del presepe è curato dall’appassionato Paolo Cecconi. Si rinnova l’invito ai lettori ad inviarci a cronaca.prato@la nazione.it. foto dei presepi che si stanno allestendo a scuola, nelle parrocchie e nelle abitazioni. Basta uno scatto, anche dal cellulare, corredato di qualche breve informazione sul vostro presepe. Lo racconteremo sulle pagine del giornale e sul web.

Marilena Chiti