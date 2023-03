Morì dopo la caduta, sentenza ribaltata: due ex guardie giurate condannate a sette anni

A sinistra Simone Pagliantini. Accanto Andrea Priolo

Prato, 9 marzo 2023 – La Corte di Assise di Appello di Firenze ha ribaltato la sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" delle due ex guardie giurate dell’ospedale Santo Stefano, che erano rimaste coinvolte in un episodio risalente al 2017. Ieri il giudice Nencini ha condannato Andrea Priolo e Simone Pagliantini (difesi dagli avvocati Giuseppe Nicolosi, Michela De Luca e Antonio Cozza) a 7 anni con riduzione della pena in virtù del rito abbreviato. Una pena superiore anche a quella chiesta dall’accusa, che aveva chiesto la condanna a 6 anni e 10 mesi per Priolo e quattro anni e mezzo per Pagliantini. Fra 90 giorni si potranno conoscere le motivazioni. La sentenza ribalta clamorosamente quella emessa in primo grado e arriva dopo che a settembre 2022 si è riaperto il processo a seguito della richiesta presentata dal pubblico ministero Valentina Cosci e dai legali della famiglia della vittima (assistiti dagli avvocati Manuele Ciappi, Benedetta Bertolaccini e Annalucia Mereu) di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, discutendo l’Appello non solo sulla base delle carte ma risentendo anche alcuni testimoni-chiave. La richiesta era stata avanzata nella memoria firmata dal procuratore generale Sergio Affronte. Un ribaltamento che arriva a quasi due anni dall’assoluzione in...