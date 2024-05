Parroco morto nel parco: lo trovano alcuni passanti, il malore e l’allarme

Prato, 18 maggio 2024 – A trovarlo a terra nel parco dell’ex Ippodromo a Prato sono stati alcuni passanti. Che, sconvolti, hanno subito lanciato l’allarme. Il 118 è intervenuto subito ma per l’uomo non c’era più niente da fare.

Ed è lutto a Prato per la morte di don Rodolfo Melani, parroco di Santa Maria a Capezzana. Il religioso era solito passeggiare nel parco. Un modo per tenersi in forma. E proprio durante la passeggiata ha avuto il malore fatale. Era riverso a terra quando alcune persone appunto hanno visto cosa era accaduto.

Don Rodolfo Melani

Profondo il dolore della diocesi e del vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini. Don Rodolfo era pratese. Aveva compiuto gli anni da pochi giorni. Era nato a Prato il 13 maggio 1948. Per moltissimi anni era stato parroco della parrocchia di Santa Maria a Capannelle. Non aveva particolari problemi di salute.

Le esequie di Don Melani saranno celebrate lunedì alle 9,30 in cattedrale a Prato e a presiedere la funzione sarà lo stesso monsignor Giovanni Nerbini. La salma del sacerdote è esposta nelle cappelle del commiato della misericordia in via Convenevole.