Due morti nell’incendio, tragedia al poligono di tiro: le fiamme nella struttura, divorata la pineta

Prato, 26 luglio 2024 – Una tragedia. È quella che è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Prato. Un incendio è scoppiato al Tiro a Segno Nazionale a Galceti intorno alle ore 16. Il bilancio è drammatico: due morti carbonizzati e un ferito, 46 anni, trasportato in gravi condizioni al centro grandi ustioni di Pisa.

È un dramma che sconvolge tutta la comunità di Prato. All’interno della struttura si trovavano solo queste tre persone. La prima, la persona ustionata, è stata trovata poco dopo dai soccorritori. Le altre due, purtroppo già decedute, intorno alle ore 17.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del poligono, una struttura in parte all’aperto che si trova in una vasta zona verde alla prima periferia di Prato.

Dal poligono di tiro l'incendio si è poi esteso velocemente a causa del caldo e del vento alla pineta del parco di Galceti divorata dalle fiamme. Sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia, e due elicotteri del sistema regionale antincendi boschivi, oltre a una decina di persone del volontariato antincendi boschivi.

L'area è quella protetta del Monteferrato di alto pregio ambientale con la presenza anche di case non troppo distanti dal fronte del fuoco. Sul posto sono presenti due direttori delle operazioni per il coordinamento di tutte le attività.

Presenti anche i carabinieri, la polizia municipale e tanti soccorritori del 118. Attivato anche l’elicottero Pegaso, ma purtroppo per le due persone che risultavano disperse non c’è stato nulla da fare. Presente sul posto anche la sindaca Ilaria Bugetti.