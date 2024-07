Montemurlo sotto le stelle e buon vino

Degustazioni di vini in Rocca. A Montemurlo nasce una nuova proposta per l’estate che si ispira a quelle già collaudate dei Comuni dei provincia: il vino locale e il buon cibo. L’appuntamento "Montemurlo di stelle e di-vino" è per sabato 13 luglio dalle 19 alle 24 in piazza Castello dove si potranno conoscere i vini delle Cantine Marchesi Pancrazi, Vanempo - Cicignano e il Poggiolino Montemurlo. Musica con il dj Luca Nardelli e poi tutti con il naso all’insù ad osservar le stelle con l’associazione culturale Astrobelvedere aps. La serata è stata pensata e organizzata da Comune di Montemurlo e Pro Loco. All’entrata nel borgo, allo stand della Pro-loco, si potrà acquistare la sacca con il calice in vetro e iniziare le degustazioni dei vini. Quali vini saranno in degustazione? Le cantine Marchesi Pancrazi di Bagnolo di Giuseppe Pancrazi porteranno in degustazione il Pinot Nero Villa di Bagnolo 2023, il Pinot Nero Monte Ferrato 2022 e il Pinot Nero Villa di Bagnolo 2021. Michele Sacchetti, titolare di Vanempo Cicignano, proporrà il rosso Geolì, il bianco Maluna, il rosato Skim e il vino aromatizzato "Elmut", tutte produzioni biodinamiche. Infine, l’azienda agricola "Il Poggiolino Montemurlo" di Giulia Tissi proporrà il rosso "I Panconi", il bianco e il rosato; collabora all’evento anche Baldini Vini. E per mangiare? Il ristorante "La taverna della Rocca" proporrà tre menù adatti a tutti i gusti: pizza oppure carne con antipasto toscano, rigatoni al ragù di manzo e porcini, medaglioni di pollo e tagliata e infine, pesce con polpo, cannelloni di burrata con gamberi e fiori di zucca e fritto sfizioso di calamari, acquadelle o paranza, possibilità di scelta di piatti alla carta. La cena è su prenotazione telefono 0574.798109 oppure cellulare 328.9857707.