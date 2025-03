Montemurlo, sostegno post alluvione. Vespi: "Tutti avranno risposta"

Montemurlo, 13 marzo 2025 - Il Comune di Montemurlo tiene alta l'attenzione sulla questione dell'istruttoria delle pratiche per ottenere i ristori dell'immediato sostegno post alluvione, in particolare dei 5 mila euro dell’immediato sostegno. Il Comune di Montemurlo, infatti, in quanto ente territoriale competente, è stato incaricato dell’istruttoria dei modelli B1 presentati dai privati cittadini, per valutare l’ammissione o meno alla sovvenzione. A fare il punto sulla situazione è l'assessore alla protezione civile, Valentina Vespi che sta seguendo in prima persona l'iter amministrativo e ribadisce che tutti coloro che ne hanno diritto, riceveranno il contributo. «L'amministrazione comunale nel periodo post alluvione ha voluto essere concretamente vicina ai cittadini che hanno subito danni, ricordo l'esonero dal pagamento della Tari o i contributi per l'acquisto degli elettrodomestici. Per quanto riguarda le domande per ottenere i contributi dell'immediato sostegno le procedure stanno andando avanti e i dipendenti del Comune stanno continuando a lavorare per istruire le pratiche da presentare in Regione e ricevere così i finanziamenti- poi l'assessore Vespi prosegue- Sappiamo bene che i tempi sono lunghi e purtroppo ancora ci vorrà del tempo, ma stiamo lavorando con il massimo impegno e tutti avranno risposta». Questa prima fase dell'istruttoria ha riguardato l’analisi di 965 domande pervenute, delle quali 585 sono risultati ammissibili all’immediato sostegno. L'ammissione al contributo è possibile solo per coloro che abbiano avuto danni all’abitazione principale o alle sue pertinenze, nel solo caso in cui fossero funzionalmente connesse all’abitazione. Il 1 luglio 2024 è stato aperto il portale che consente, ai soggetti ammessi, di poter caricare le ricevute delle spese sostenute al fine di ottenere il rimborso previsto dalla normativa, i 5 mila euro. In questo caso al Comune è richiesto di effettuare l’istruttoria per poter validare la documentazione caricata ed ammettere il richiedente al rimborso. Ad oggi coloro che dichiarano di aver completato il caricamento delle ricevute sono 141. Delle pratiche pervenute, il Comune ne ha già istruite 93, delle quali la metà sono state chiuse e inviate alla Regione per il pagamento, mentre per l'altra metà è stato necessario chiedere ai integrazioni della documentazione presentata. Per l'istruttoria delle pratiche il Comune di Montemurlo ha costituito un gruppo di lavoro composto da 15 dipendenti. Inoltre, per agevolare i cittadini nella fase della rendicontazione, il Comune ha stipulato convenzioni con Caf esterni.Il servizio è attivo dallo scorso novembre e prevede il sostegno gratuito ai cittadini per il completamento delle pratiche. Il Comune di Montemurlo ha stipulato la convenzione con i Centri di assistenza fiscale Cgil, Cisl, Uil, Cna e Confartigianato. In particolare i Caf sono a disposizione dei cittadini per aiutarli nella compilazione de i modelli relativi alla rendicontazione delle spese sostenute per il ripristino dei danni post alluvione.