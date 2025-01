Montemurlo sempre più green. Parte il progetto di forestazione: "Rendiamo verdi tutte le zone"

Novità green a Montemurlo. Il 2025 si apre con un progetto a prova di ambiente. L’amministrazione ha dato avvio alla procedura per l’affidamento di un incarico tecnico destinato all’elaborazione di un progetto di forestazione urbana. Il progetto avrà l’obiettivo di “inverdire” ulteriormente Montemurlo attraverso una pianificazione puntuale che preveda l’individuazione di aree ben precise nelle quali implementare il patrimonio arboreo. Una svolta voluta dal Comune per migliorare l’ambiente e la vivibilità.

In tema di verde nel 2014 l’amministrazione ha lavorato per mantenere standard elevati nel livello di cura e manutenzione del territorio, con particolare attenzione alle aree verdi, affinché possano essere fruibili e utilizzate da tutta la cittadinanza. E proprio in tema di giardini nel 2025 è in programma la sistemazione e il reinserimento dei giochi nell’area verde pubblica antistante la scuola di Morecci.

Oltre ai circa 300 alberi che si trovano nel nuovo parco urbano, negli ultimi anni sono stati messi a dimora altri 100 alberi in tutto il territorio comunale. Uno tra gli ultimi interventi ha riguardato via Berlinguer con la messa in posa di 48 piante (17 liquidambar e 31 peri da fiore).

La Montemurlo green prende forma attraverso un progetto paesaggistico, promosso dal Comune di Montemurlo, che vuole promuovere la biodiversità attraverso la piantumazione di alberi di specie autoctone. "Vogliamo una Montemurlo sempre più verde, che porta la bellezza della collina in città - spiegano dal Comune -. Le piante sono molto importanti per abbattere le emissioni inquinanti e per migliorare la qualità della vita. Solo nel nuovo parco urbano di Montemurlo centro sono stati piantati oltre 300 alberi, un piccolo bosco urbano in città".

Montemurlo vanta anche un altro primato in tema di verde: è il Comune con il maggior numero di alberi monumentali censiti in Toscana. Tra gli alberi storici censiti a Montemurlo ci sono i grandi platani del parco di Villa Giamari, la ’cipressa’ di Pian di Scalino (Cicignano) e il cipresso di Bagnolo lungo la via Riva nei pressi del ponticino sul torrente Bagnolo, un filare di cipressi e un cerro a Casa Reticaia nei pressi del torrente Agna.

Si.Bi.