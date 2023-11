Montemurlo rialza la testa. Il 78% delle strade è pulito

Prosegue a Montemurlo l’opera di pulizia delle strade aluvionate. Alia in campo dal primo giorno con uomini e mezzi ha tolto il grosso dal 78% delle strade. Non basterà ovviamente uno solo passaggio nelle zone maggiormente colpite per riportare la situazione alla normalità. Intanto da venerdì alle 20 è partita la rimozione delle masserizie alluvionate, accumulate durante queste due settimane in via Udine a Montemurlo. Alia fa sapere che la rimozione andrà avanti per tutta la serata fino alla completa pulizia dell’area, che, dunque, non sarà più destinata a punto di raccolta dei rifiuti, prodotti dall’alluvione.

Inoltre il Comune di Montemurlo rende noto, che passata la fase più difficile dell’emergenza, sono nuovamente attivi i mercati rionali settimanali nelle varie frazioni. Infine nello store Tigotà di Montemurlo è stata attivata un’iniziativa di ’spesa sospesa’ che permetterà di lasciare alle persone in difficoltà e con problemi di natura economica, dovuti ai danni provocati dal maltempo, prodotti in omaggio.