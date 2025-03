Montemurlo, piccoli smottamenti in collina

Montemurlo (Prato), 15 marzo 2025 – Il maltempo che ha colpito la Toscana non ha prodotto grandi danni a Montemurlo, dove si sono verificati solo piccoli smottamenti in collina senza conseguenze su viabilità.Già riaperta al traffico via Baronese.

Stanotte verso l’una il sindaco Calamai ha ridotta il periodo di chiusura per commercianti e attività produttive alle ore 6:«Grazie per la vostra collaborazione e per il senso di responsabilità». Stamattina il sindaco Simone Calamai ha fatto un nuovo punto della situazione con l’Unità di Crisi, attiva al Coc, centro operativo della protezione civile comunale, alla quale hanno preso parte gli assessori della giunta comunali e i coordinatori e responsabili del sistema di protezione civile. Il sindaco Calamai ha fatto il punto di questi tre giorni di allerta meteo e maltempo sul territorio, con l’attivazione del Coc fin dalla serata di giovedì 13 marzo. La nottata tra il 14 e il 15 marzo è passata senza registrare grosse problematiche, i torrenti hanno retto bene e non hanno causato allagamenti. Tutto il sistema di emergenza è stato attivo ed ha garantito risposte rapide alle 36 segnalazioni giunte alla sala operativa del Coc di via Toscanini. Già risolta l’interruzione stradale su via Baronese, una squadra è intervenuta per rimuovere i detriti dalla carreggiata e la strada è già stata riaperta al traffico per la sua interezza, dalla Rocca a Vila del Barone.

Nella serata di ieri si sono registrati alcuni piccoli allagamenti stradali, prontamente risolti con l’utilizzo di idrovore. In collina nella zona di Albiano e Javello, invece, si sono verificati alcuni piccoli smottamenti che non hanno avuto conseguenze né sulla viabilità, né sulle persone o sulle abitazioni, perché si trovano in area boschiva. Il Comune di Montemurlo ha già provveduto a ri-sollecitare con forza gli altri enti, su cui ricade la competenza, per mettere in atto al più presto le soluzioni già individuate per la mitigazione del rischio idraulico come in via Roma , via Puccini e nella zona del Bagnolo. Nei prossimi giorni partiranno provvedimenti urgenti, che l’amministrazione sta già predisponendo, per richiedere ai proprietari privati di alcuni terreni la corretta regimazione delle acque che ha causato alcuni problemi nella zona collinare. Stanotte, intorno all’una, dopo il bollettino meteo diffuso dalla Regione che prevedeva un miglioramento delle condizioni meteorologiche, il sindaco Simone Calamai ha modificato l’ordinanza che imponeva la chiusura delle attività commerciali e produttive e l’ha ridotta alle ore 6 della mattina.

A seguito della diffusione del nuovo bollettino del Centro funzionale della Regione che proroga l’allerta rossa in atto, restano valide e sono estese fino alla mezzanotte di oggi, 15 marzo, tutte le altre chiusure contenute nell’ordinanza: «Ringrazio sentitamente tutti gli imprenditori e commercianti che hanno subito le chiusure di ieri. Hanno dimostrato un grande senso di responsabilità civica e collaborazione. MI rincresce per i disagi che hanno dovuto affrontare ma la sicurezza collettiva durante un’allerta rossa è la priorità- dice il sindaco Simone Calamai- Sto monitorando costantemente la situazione e vi raccomando ancora, visto il perdurare dell’allerta rossa, di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e di mettere in atto tutte le misure di autoprotezione». Provincia Ponte al Mulino. Il sindaco di Montemurlo, nella sua qualità di presidente della Provincia informa che ha disposto la proroga della chiusura del Ponte al Mulino e la sospensione provvisoria della circolazione sul tratto di strada di Via Roma/Via Pratese sulla SP 8 a confine dei Comuni di Poggio a Caiano e Prato, fatta eccezione per veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di soccorso e alle autoambulanze. Il ponte rimarrà chiuso fino al termine dell’allerta rossa, quindi al momento fino alla mezzanotte di oggi, 15 marzo