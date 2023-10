Montemurlo non è più solo lavoro: "Turismo, la crescita è costante"

I turisti registrano +71% e le strutture alberghiere sorridono. "Siamo molto contenti dell’andamento della stagione turistica", commenta Giovanni Donadei, titolare del B&B Villa Scarfantoni. "Abbiamo una clientela molto fidelizzata, che ritorna da noi anno dopo anno ed è composta in prevalenza da persone che soggiornano per motivi di lavoro. I turisti per svago sono in numero inferiore ma stiamo registrando sempre più presenze al b&b e nel nostro settore ristorazione, locanda e garden-pizzeria. Siamo molto contenti, perché, da quando abbiamo aperto nel 2016, abbiamo visto ogni anno un incremento". L’offerta ricettiva montemurlese è composta da 16 strutture tra le quali un albergo 4 stelle, tre agriturismi, cinque bed & breakfast per un totale di 218 posti letto e 92 camere. La permanenza media nelle strutture di Montemurlo è di due giorni e si arriva, non solo per lavoro ma, il dato fino a qualche tempo fa era impensabile, soprattutto per turismo.

"Montemurlo non è più solo il posto dove si viene per lavoro e poi si va via - aggiunge Danadei -, oggi a Montemurlo si resta a pranzo, a cena, a dormire, si fanno eventi". In maggioranza sono gli stranieri a scegliere Montemurlo come base per i viaggi alla scoperta delle città d’arte (a luglio sono stati 1509 gli stranieri e 477 gli italiani).

I maggiori flussi di turisti esteri sono rappresentati dai tedeschi 1992, seguiti dai francesi 971, belgi 713, olandesi 432 e inglesi 423. Tra gli italiani Montemurlo è scelta soprattutto dai lombardi 890 e dagli stessi toscani 777. A Montemurlo c’è un’alta e bassa stagione che segue i flussi di Firenze, come spiega bene Massimo Corrieri dell’hotel ’I Vivai: "Il trend è molto positivo, siamo aperti da un anno e stiamo registrando un buon flusso di presenze. Essendo in una zona industriale pensavamo d’intercettare soprattutto una clientela business, invece, i nostri clienti sono quasi tutti turisti. Nel periodo invernale, forse aumenteranno i viaggi per affari, ma in estate abbiamo avuto una clientela per turismo e soprattutto estera, Brasile, Stati Uniti, Francia, Germania. Siamo stati quasi sempre pieni e speriamo di continuare così". Tra meno di un anno l’hotel I Vivai aprirà anche nove nuove camere e una Spa - Centro benessere a servizio dell’hotel. Se fino a pochi anni fa i numeri di strutture ricettive e presenze erano vicini allo zero, adesso il Comune sotto la Rocca cresce a doppia cifra in termini di arrivi e presenze.

Silvia Bini