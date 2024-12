Montemurlo, interrotta la striscia positiva. Cmb Valbisenzio sconfigge Poggibonsi basket

Una vittoria e una sconfitta per le nostre squadre impegnate in Divisione Regionale 1. Bene il Cmb Valbisenzio, che si impone per 62-52 sul campo di casa contro Poggibonsi Basket e consolida la seconda posizione solitaria nel girone B, salendo a quota 18 punti, sempre a 6 lunghezze dalla capolista Virtus Certaldo. Partita in realtà combattuta nei primi due quarti, con gli ospiti che si sono fatti valere, creando qualche grattacapo ai valbisentini. I padroni di casa, però, al rientro in campo dopo la sosta lunga negli spogliatoi hanno iniziato a dettare la loro legge e hanno scavato un solco che Poggibonsi non è riuscito più a ricucire, portando a casa meritatamente i due punti in palio. Si interrompe, invece, nel girone A la striscia di vittorie della Montemurlo Basket, che viene sconfitta per 75-69 dopo un tempo supplementare sul parquet del Rosignano Sei Rose (secondo ko stagionale per i biancorossi) pur rimanendo al primo posto in classifica a quota 20 punti, in coabitazione con Basket Calcinaia, contemporaneamente battuto a sorpresa da Uisp Donoratico. Partita complicata fin da subito con l’attacco montemurlese che non riesce a trovare la via del canestro. Solo nell’ultimo quarto Montemurlo si sveglia e con una rimonta incredibile costringe Rosignano all’over-time, avendo però esaurito le energie necessarie per portare a casa la vittoria.