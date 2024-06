Montemurlo, inaugurata la farmacia di Santorezzo

Montemurlo, 1 giugno 2024 – È stata inaugurata questa mattina la nuova farmacia comunale di Santorezzo che porta servizi sanitari di prossimità in una frazione del Comune attualmente sprovvista. La terza farmacia comunale Farmacom di Montemurlo ha aperto infatti in via Labriola 243/s in un noto polo commerciale della zona, dove si trovano altri negozi ed esercizi di ristorazione.

La nuova farmacia propone tutti i servizi già presenti nelle altre farmacie Farmacom: oltre alla vendita di farmaci, è presente il laboratorio galenico per le preparazioni di medicinali personalizzati, utilizzando sostanze attive ed eccipienti, sotto la supervisione di un farmacista esperto, i servizi di autoanalisi (misurazione pressoria, della glicemia ecc...) ed è dotata di un magazzino.

Le altre farmacie Farmacom si trovano a Fornacelle sulla via Montalese e a Oste.

Presenti al taglio del nastro il sindaco del Comune di Montemurlo, il presidente di Farmacom Roberto Natali, il direttore generale Farmacom Paolo Massaini e la direttrice della nuova farmacia Laura Grassi, che hanno evidenziato all’unisono il grande lavoro che in soli due mesi ha portato a trasformare un ex opificio in una farmacia, grazie all’eccezionale sforzo messo in campo da tutte aziende che hanno operato in piena e totale sinergia per il raggiungimento di un grande traguardo per il territorio. Al termine dell’inaugurazione il sindaco di Montemurlo ha ricordato con affetto e stima la dottoressa Lucia Cecconi, prima direttrice di Farmacom, scomparsa lo scorso febbraio.