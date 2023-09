MONTEMURLO

"La Tivvù che non c’è più" è lo spetacolo semi-nostalgico che i Formaggini Guasti presentano per nonni accompagnati dai nipoti, domenica alle 17.30, nel teatro della Sala Banti. Il testo è dedicato a Pietro Cappiello, 14 anni, il ragazzo pratese morto lo scorso agosto per una rara malattia genetica e allievo della scuola di teatro dei Formaggini Guasti. Per prenotazioni: telefono 328.2718519