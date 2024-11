Montemurlo dice: "No"

Prosegue il cartellone del Comune di Montemurlo per la "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne".

Domani la piazza della Libertà si illuminerà di rosso e alle 21 al teatro della sala Banti andrà in scena "La voce che non è mai stata ascoltata", una serie di brani scelti e interpretati dal Consiglio comunale di Montemurlo. L’ingresso è libero con un’offerta che andrà a sostenere le attività del centro La Nara che gestisce anche lo sportello di ascolto di Montemurlo, aperto ogni giovedì mattina in via Toscanini. E il 5 dicembre alle 21 in sala Banti le iniziative continuano con "Sono innamorata di Pippa Bacca, chiedimi perché?", uno spettacolo dell’associazione Dire Fare Cambiare, con la Provincia. Il testo ripercorre un tragico episodio di cronaca. Nel 2008, durante il tour artistico "Spose in viaggio", un’artista giovane e forte dei suoi ideali venne assassinata in Turchia.