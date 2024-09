Montemurlo corsa contro il tempo. Maxi piano per la rete fognaria . Videoispezioni e pulizia eccezionale

"Svoltare totalmente sul dimensionato e l’adeguatezza di tutta la rete fognaria di Montemurlo". Il sindaco Simone Calamai dopo quanto accaduto di nuovo domenica con famiglie evacuate e case allagate, ha convocato d’urgenza i vertici di Publiacqua: i lavori effettuati nei mesi scorsi non sono bastati per scongiurare il peggio è necessario ricalibrare la portata degli interventi.

"Ho richiesto a Publiacqua e Autorità Idrica Toscana uno studio a 360 gradi sulla rete fognaria e su tutto il sistema idraulico del nostro territorio, comprese le interconnessioni degli effetti del reticolo idraulico, del drenaggio urbano e di quello che è il convogliamento delle acque dal territorio collinare e dai terreni agricoli - spiega il sindaco Simone Calamai -. Lo studio è già stato affidato ed a breve ne conosceremo gli esiti. È necessario individuare un piano di interventi preciso e dettagliato per svoltare totalmente e rendere adeguata la rete fognaria del comune di Montemurlo con interventi specifici che dovranno essere realizzati".

A pochi giorni dall’intenso fenomeno di maltempo che ha causato l’esondazione del torrente Stregale e numerosi allagamenti nella zona di Oste, il sindaco ha convocato un incontro urgente con la società che gestisce la rete idrica. Incontro già programmato, che adesso ha assunto una nuova urgenza.

Due le richieste che il sindaco Calamai ha fatto alla società: la prima a breve termine riguarda le criticità e gli allagamenti stradali nell’abitato di Oste e nella zona industriale, ed uno di più lungo respiro che prevede la massa a punto di un maxi piano necessario a risolvere definitivamente i problemi di dimensionamento e portata del sistema fognario. Al momento dalle video ispezioni effettuate finora (stanno proseguendo) sulla rete fognaria non sono emerse particolari problematiche. Le verifiche procedono senza sosta e saranno effettuati interventi migliorativi nei punti più critici della fognatura a Oste e nella zona industriale. Inoltre con Publiacqua il sindaco Calamai ha concordato un piano complessivo su tutta Montemurlo, che porterà ad una nuova e completa pulizia di tutte le caditoie lungo tutto il territorio già dalle prossime settimane. "Questi ultimi sono gli interventi sul brevissimo periodo che faremo con Publiacqua: videoispezioni sul sistema fognario, soprattutto nei punti più critici, e nuova e completa pulizia delle caditoie - conclude Calamai -. Tutto ciò in attesa del maxi studio che ci dovrà dare risposte e soluzioni sulla portata del sistema fognario alla luce dei nuovi fenomeni meteorologici che scaricano sul territorio ingenti quantità di pioggia, alle quali non eravamo abituati. Solo così possiamo pensare di mettere in sicurezza il nostro territorio ed il Comune di Montemurlo, ed io in prima persona, sono impegnato nel trovare soluzioni adeguate e definitive".

Silvia Bini