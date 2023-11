Il black-out mette ko il dispositivo salvavita, bimba di 3 anni salvata a Montemurlo

Montemurlo (Prato), 3 novembre 2023 – Tra le tante storie che emergono dall’alluvione ce n’è una particolare che arriva da Montemurlo, dove una bimba di 3 anni, che dipende da un presidio sanitario 'salvavita’, è stata salvata.

La bimba abita al quarto piano di un palazzo a Oste ma l'assenza di corrente elettrica ha obbligato la protezione civile ha evacuarla e sistemarla nel salone della Misericordia dove invece la corrente c'era. La frazione di Oste, componente forte del distretto industriale tessile pratese, è allagata, colpite decine di case e aziende. In alcune zone di Montemurlo è tornata la corrente, in altre no. Tale situazione mette a rischio invalidi e disabili.