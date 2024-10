Montemurlo, apre la nuova rotatoria in via Aldo Moro: come cambia la viabilità

Montemurlo (Prato), 30 ottobre 2024 - Da qualche giorno il Comune di Montemurlo ha aperto la nuova rotatoria tra via Aldo Moro e via Caporetto. Si tratta di un lavoro molto importante per migliorare la sicurezza stradale in una delle strade principali del centro di Montemurlo, dove in passato si erano verificati diversi incidenti. La rotatoria consente infatti di rallentare il traffico sul rettilineo, sul quale molti mezzi adottavano una velocità non adeguata ad un contesto urbano. Il lavoro è inserito nell'ambito dell'urbanizzazione dell'area commerciale di via Livorno. A seguito dell'apertura della nuova rotatoria, il Comune ha aperto il tratto nord di via Caporetto, che fino ad oggi era chiuso, ed ha modificato il senso di circolazione sulla strada. In via Caporetto è stato istituito il senso unico in uscita dal centro cittadino (via Moro- via Barzano in direzione via Aldo Moro). Inoltre, un altro senso unico riguarda via Alessandria, tra via Ancona e via Caporetto. «A seguito dell'apertura della nuova rotatoria, si è reso necessario modificare la viabilità per rendere il traffico più fluido e sicuro- spiega il sindaco Simone Calamai- La nuova infrastruttura contribuisce a rallentare la circolazione su un rettilineo sul quale molto spesso gli automobilisti non adottavano una velocità adeguata. Il nostro obbiettivo è quello della sicurezza stradale e dei pedoni».