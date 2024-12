Montemurlo alla grande. E benone Valbisenzio

Altra settimana da incorniciare per le squadre della provincia impegnate in Divisione Regionale 1. Vincono sia Montemurlo Basket, sia Cmb Valbisenzio. Nel girone A i biancorossi montemurlesi ottengono l’ottavo successo consecutivo superando a domicilio la Cestistica Pescia per 65-55 e rimanendo ben saldi al primo posto in classifica a quota 18 punti assieme a Basket Calcinaia (e davanti proprio ai pesciatini). Primo quarto giocato a grande intensità, con i padroni di casa a fare subito la voce grossa e Montemurlo che rimane incollata e chiude sotto di due al primo riposo (17-15). Nel secondo quarto arriva il sorpasso biancorosso e gli ospiti sembrano avere più gamba rispetto a Pescia, chiudendo avanti all’intervallo lungo (28-29). Al rientro in campo dagli spogliatoi Montemurlo continua ad insistere e scava il solco che poi sarà decisivo per la vittoria finale, trascinato da Guerriero, Vettori e Mucci. All’ultima pausa i biancorossi sono avanti di 7 punti (40-47). Nel quarto finale il muro difensivo dei leoni montemurlesi tiene e Pescia deve cedere il passo. Nel girone B ottava vittoria in 10 partite giocate per il Cmb Valbisenzio, che si impone sul campo di casa per 59-54 contro Monteroni e mantiene il secondo posto in classifica generale a quota 16 punti, insieme con Gea Grosseto, dietro alla capolista solitaria Virtus Certaldo. Gara difficile per i valbisentini, più di quanto dica il risultato finale, ma alla fine Vaiano prevale con cuore, grinta e coesione del gruppo.

L.M.