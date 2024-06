Montemurlo al rush finale. Duello Calamai-Marchi

Due candidati sindaco in campo per Montemurlo. Simone Calamai, sindaco uscente per la coalizione di centrosinistra e Lorenzo Marchi sostenuto dal centrodestra. Ultime battute di campagna elettorale prima del voto di domani e domenica. Una campagna elettorale basata sull’ascolto dei cittadini per entrambi i candidati. Marchi a poche ore dal voto sferra un ultimo attacco alla giunta uscente. Il tema, cavallo di battaglia del candidato di centrodestra è la prevenzione del rischio idrogeologico: "Da quando siamo stati colpiti dall’alluvione a novembre nulla è cambiato: i lavori non sono stati fatti, Bagnolo attende.

Un fallimento nel post-alluvione come nella prevenzione", dice Marchi. Il nostro impegno – prosegue Marchi ‐, come prossima amministrazione, sarà quello di dedicare un Assessorato alla difesa del Suolo, prevedendo, inoltre, la costruzione di una casa delle associazioni che faccia anche da centro di coordinamento in caso di emergenze. Bisogna imparare dagli errori del passato e cambiare, non nascondersi o sfuggire alle proprie responsabilità, addossandole ad altri”. Marchi punta il dito contro il Consorzio di Bonifica: "Dopo qualche giorno di lavoro nel torrente Bagnolo le ruspe sono già sparite". Simone Calamai, candidato per il centrosinistra invita i cittadini alla chiusura della campagna elettorale alle 19.30 in piazza della Libertà con una cena e serata di musica. Tra i principali punti del programma di Calamai ci sono lo sviluppo delle comunità energetiche, attenzione agli animali, piantumazione di nuovi alberi, sviluppo dei giardini pubblici e contrasto ai comportamenti illeciti. "Vogliamo rendere Montemurlo una città sempre più pulita e decorso, attraverso un servizio di igiene urbana di qualità", aggiunge Calamai. Ma anche mobilità: "Nel 2024 sono previsti investimenti per la viabilità, strade, marciapiedi, per un milione e mezzo di euro di finanziamento. Migliorare la mobilità è uno dei principali interventi previsti dal mio programma", aggiunge Calamai che strizza l’occhio al turismo lanciando la proposta di un eco parco agricolo nell’area di Casa Cave. "Questa proposta unisce la sostenibilità, l’identità territoriale, la partecipazione collettiva e la visione turistica di Montemurlo".

Silvia Bini