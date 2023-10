Montemurlo

Disponibili ancora pochi posti per "Non buttiamoci giù", lo spettacolo tratto dal romanzo di Nick Hornby (nella foto) che sabato alle 21, andrà in scena al teatro della Guachiera. Si tratta di una moderna black comedy:

quattro persone, la sera del 31 dicembre, decidono di suicidarsi per svariati motivi personali, ma poi scopriranno

il valore dell’amicizia. Info: 0574 558584.