MONTEMURLO

Non si fermano ad agosto

le asfaltature programmate

dal Comune. Da lunedì 21 agosto sono in corso quelle

in via Cino da Pistoia, via Pola, via del Pantano, via Puccini

e via della Robbia. Da sabato 26 agosto, invece, previsto

il risanamento stradale

in via Terni all’incrocio con via Strozzi. Infine, altre asfaltature interesseranno il parcheggio e il marciapiede in via Erbosa.