Montebianco, la nona vittoria. Le ragazze sono imprendibili

Continua inarrestabile la marcia vincente della squadra femminile del Montebianco Prato Calcio a 5. Le ragazze allenate da Nicola Giannattasio contro il GF Rione hanno ottenuto infatti la loro nona vittoria consecutiva su altrettante partite disputate, una serie che consente ovviamente loro di restare al comando in solitaria del campionato regionale di serie C con ben sei lunghezze di vantaggio sulla seconda, che è Il Decoratore Pistoia Women. Il match contro il GF Rione è finito 7-0 per le pratesi, a segno con capitan Torrini e Innocenti, autrici di una doppietta a testa, Bazzini, Pili e Borghesi. Il prossimo match, ultimo del 2024, è fissato per venerdì in casa contro l’Alter Ego 2.0, attualmente quinto in classifica. Passando alla serie C2 maschile, resta un momento complicato per l’Academy del Montebianco Prato Calcio a 5 che ha subito una nuova sconfitta, stavolta nel derby con l’Atletico 2001 secondo in classifica, vincente per 8-0. I biancazzurri restano invece all’ultimo posto. In testa sempre la Timec Prato al decimo successo su altrettante gare disputate. Nell’ultimo turno la gioia è arrivata nel derby con il Fiordaliso battuto 3-0. Gli altri risultati delle pratesi del girone B: Chiesanuova-Casalguidi 2-10, San Giusto-PMP Crystal 6-2. Nel girone C: Centro Storico Lebowski-La Querce 4-1.

Massimiliano Martini