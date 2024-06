Montalese (finalmente) illuminata. Sono stati installati i nuovi lampioni

Più sicurezza nelle ore notturne sulla Sp4 Nuova Montalese, al confine tra Montemurlo e Prato. I lavori per installare l’illuminazione pubblica sono già a buon punto. Sono stati montati i primi lampioni con pali alti al bordo della strada dalla parte che insiste sul territorio comunale di Montemurlo. Il cantiere è stato aperto il 24 aprile scorso e le attese degli automobilisti in coda per i lavori saranno ripagate da una strada più sicura sia per chi vi si trova a transitare in auto sia per chi invece si sposta sulle due ruote.

Un problema, quello della pericolosità di quel tratto di strada di competenza della Provincia di Prato, noto anche per alcuni incidenti e per il rischio costante per gli automobilisti di investire ciclisti, pedoni o coloro che vi si avventurano su monopattini elettrici, specialmente nelle ore notturne, quando la visibilità è totalmente ridotta. Mezzi che, a dire il vero, avrebbero un’altra possibilità di percorso: chi arriva da Prato a Maliseti può salire sulla pista ciclabile che fa passare dall’interno della frazione per collegarsi direttamente con la pista di Montemurlo. Il tratto interessato dall’intervento del valore di 98mila euro si estende per circa 500 metri, all’altezza del ponte di fronte al carcere della Dogaia. Sono due le tipologie di illuminazione previste per quel mezzo chilometro di viabilità: una con pali alti e l’altra con luci integrate nei guard rail in prossimità di due ponti.

Il primo intervento riguarda l’installazione di 17 nuovi lampioni con corpo illuminante a Led, disposti ad un interasse di circa 25 metri lungo la strada. Nei successivi 100 metri, in corrispondenza dei due cavalcavia, saranno posizionate delle innovative lampade a Led integrate nei guard rail e tese a garantire un’illuminazione omogenea e funzionale su entrambi i lati della carreggiata.

Come ha avuto modo di commentare Simone Calamai, presidente della Provincia, "si tratta di un importantissimo intervento, accuratamente studiato per garantire la massima efficienza ed efficacia, teso a migliorare la visibilità lungo l’arteria stradale, contribuendo a garantire la piena sicurezza per i cittadini che la percorrono".

