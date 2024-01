Moma, la Kabel chiude decima: "Risultato corretto e meritato"

La Kabel chiude decima al Moma Winter Cup 2023. Il Volley Prato si conferma protagonista a livello nazionale con un’ottima prova in uno dei tornei giovanili più prestigiosi. Selezione pratese al via nella categoria Under 19, la più impegnativa a livello maschile perché "popolata" di giovani talenti già in orbita delle prime squadre delle maggiori società nazionali e con ben 28 team ai nastri di partenza. La squadra allenata da Mirko Novelli ha iniziato il torneo guadagnandosi il secondo posto nel girone F dove ha battuto Anderlini e Ostiense (2-0) arrendendosi invece al Parella Torino al termine di una gara combattuta, finita 0-2 ma con parziali alti (20-25 e 23-25). Negli ottavi sconfitta 2-0 contro il Modena Volley, che poi avrebbe vinto il torneo, e nei quarti (9°-16° posto) vittoria con lo stesso punteggio contro Bologna. Kabel bravissima poi a battere i laziali del Marino Pallavolo 2-0 nella semifinale 9°-12° posto e sconfitta 0-2 con La Bollente nella finale per il nono posto. "È stato un torneo positivo – dice Novelli – Il decimo posto è un ottimo risultato e, viste le avversarie è corretto. In questi tornei serve anche fortuna negli accoppiamenti ma, ripeto, tutto sommato la posizione finale è quella meritata". La rosa: Jordan Civinini, Alberto Montini, Tommaso Baldini, Niccolò Villani, Tommaso Meoni, Federico Postiferi, Giulio Maranghi, Daimon Maletaj, Federico Mazzinghi, Leonardo Mendolicchio, Mattia Sottani, Marco Moretti.