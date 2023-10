Molesta tre ventenni in centro . Bloccato da un gruppo di giovani

Ha molestato fisicamente tre ragazze nel giro di un’ora in centro storico. Alla fine è stato arrestato dalla polizia grazie all’intervento di un gruppetto di giovani intervenuti per difendere una delle ragazze molestate. E’ accaduto nella notte fra martedì e mercoledì in pieno centro.

Secondo quanto riferito, poco dopo mezzanotte, un equipaggio del reparto prevenzione crimine di Firenze, impegnato insieme agli agenti della questura di Prato in alcune attività di controllo, mentre passava da piazza Mercatale, è stato avvicinato da un gruppo di giovani che indicavano un uomo, poi risultato un pachistano di 31 anni, da loro fermato che, secondo quanto riferivano i ragazzi, si era reso poco prima responsabile di una molestia a sfondo sessuale nei confronti di ventenne.

La donna, arrivata poco dopo, sempre secondo quanto spiegato dai poliziotti, ha raccontato che, mentre si trovava in piazza Mercatale, è stata avvicinata da dal pachistano che ha cercato il contatto fisico avanzando improbabili avance. La ventenne è scappata impaurita e ha chiesto aiuto al gruppo di giovani, testimoni del fatto, che si trovavano lì vicino. I ragazzi hanno trattenuto l’uomo e hanno chiamato la polizia. Dagli immediati accertamenti, è emerso che altre due ragazze, coetanee della prima vittima, poco prima della mezzanotte, avevano subito lo stesso approccio sessuale da parte dello stesso uomo. Le due donne si trovavano su una panchina quando sono state avvicinate dallo straniero che le ha toccate sul seno dicendo loro che "erano le sue mogli". Le due giovani si sono spaventate e si sono rifugiate all’interno di una pasticceria poco distante Il pachistano le ha inseguite tanto che i titolari della pasticceria hanno subito allertato le forze di polizia.

L’uomo è stato preso in consegna dalla polizia e identificato. E’ risultato essere irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e portato alla Dogaia in attesa della convalida del fermo.