"Misteriosa intossicazione a Montecatini Terme: 52 ricoverati a Prato in osservazione"

Sono ricoverati anche al pronto soccorso di Prato i 52 pazienti ( tra minori, giovani e adulti), che hanno accusato disturbi gastrointestinali acuti.

Erano tutti alloggiati in un albergo di Montecatini Terme. Le prime chiamate per i soccorsi al 118 sono giunte intorno alle 2 di ieri notte e a essere soccorsi sono stati 20 ragazzi, oltre alla loro professoressa e a un adulto. Sono al momento tutti in buone condizioni di salute ma restano ricoverati in osservazione. Si tratta di minori e giovani, in gita (due scolaresche), provenienti da Lazio e Marche. Ieri mattina si è aggiunto un secondo gruppo di studenti stranieri tra minorenni e adulti, che alloggiavano nello stesso albergo, e che hanno accusato gli stessi sintomi, in totale 33. Di questi 5 sono stati portati a Prato. Sono in corso le indagini epidemiologiche finalizzata a individuare le cause dell’intossicazione,