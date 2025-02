Mister Diamanti parte con una vittoria

Ha appeso gli scarpini al chiodo ormai un biennio fa, chiudendo una carriera da fantasista iniziata a Novara in un pomeriggio del lontano 2000 con la maglia del Prato (nell’allora Serie C2) e sublimata dall’apoteosi dei rigori contro l’Inghilterra ad Euro 2012. E domenica scorsa, Alessandro Diamanti ha iniziato la sua seconda stagione da allenatore nel migliore dei modi: dopo esser stato confermato alla guida della formazione giovanile (l’equivalente della "Primavera") del Melbourne City, ha infatti debuttato nel campionato di categoria (ossia il "VPL1") con una vittoria. Il quindicenne Akeem Gerald ha siglato il gol che ha permesso al Melbourne di battere 1-0 il Bentleigh Greens, al termine di un match equilibrato. "Alino" riparte così dal quarto posto dello scorso anno con una squadra rinnovata, visto che alcuni dei migliori giovani da lui lanciati nel corso del 2024 sono stati promossi in prima squadra. Ed il club australiano gli chiederà nuovamente di formare nuovi giocatori. Confermando tuttavia la competitività della squadra: anche alla luce dei successi pre-stagionali colti contro Hume City, Oakleigh e Heidelberg, la dirigenza punta a scalare qualche posizione. Il quarantunenne pratese si è insomma calato a pieno titolo nel suo nuovo incarico, che lo ha visto la scorsa estate frequentare anche i corsi di Coverciano. Il suo sogno è di ritrovare anche dalla panchina le gioie provate da giocatore e ha ricominciato da quell’Australia che gli ha dato le ultime soddisfazioni da calciatore: nel 2021/22 vinse infatti l’A-League con il Western United, da aggiungere al campionato cinese vinto ormai più di un decennio fa con il Guangzhou Evergrande. "Tratto i miei ragazzi come se fossero dei giocatori di Serie A: spiego loro che in Europa, a 17, 18 o 19 anni c’è chi gioca titolare in prima squadra – ha spiegato il diretto interessato nelle scorse settimane, durante la preparazione – prepariamo ogni partita come se fosse la finale di Coppa del Mondo, perché alla loro età ogni incontro ed ogni allenamento è importantissimo".

Giovanni Fiorentino