Misericordia: ecco come scegliere i servizi

Nuovo centralino per la Misericordia di Poggio a Caiano e quindi nuove modalità per contattare i vari servizi. Il centralino adesso è ad "albero vocale" e occorre scegliere l’internto più appropriato per le proprie necessità e per diminuire le attese.

Il numero unico è sempre 055 8777106 e l’albero vocale è attivo dalle 7 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7 alle 13. Con il tasto 1 si accede al servizio trasporti socio-sanitari (auto, mezzo attrezzato, ambulanza); con il tasto 2 solo ai servizi funebri. Poi il tasto 3 è per gli ambulatori e ci sono due possibilità: digitando 1 si contattano i medici di famiglia (al momento i medici che ricevono telefonate da linea fissa sono quelli che hanno ambulatorio nelle stanze 4 -5-6. Dopo aver premuto il tasto 3 del menù principale scegliere l’opzione 1 per medici di famiglia e il numero della stanza 4- 5-6 per parlare con il proprio medico).

Sempre dal tasto 3 ma con l’opzione 2 invece si accede alle prenotazioni per i medici specialisti. Il tasto 5 è per la radiologia con il servizio di prenotazione di Istituto pratese di radiodiagnostica - Alliance Medical e il tasto 6 per l’amministrazione. Il punto prelievi del sangue LAB33 ha un proprio numero di telefono: 055 9798681.

Il servizio notturno invece è attivo dalle 20 alle 7 dal lunedì al venerdì, dalle 13 del sabato alle 7 del lunedì e durante le grandi festività. Un messaggio dice che il centralino è chiuso e da alcune indicazioni e fornisce il numero della guardia medica 0573 454545.

Occorre, quando il centralino è chiuso, restare in attesa per parlare con un operatore: risponderò il turno di guardia per eventuali necessità o servizi funebri.

La sede della Misericordia di Poggio a Caiano è in viale Aldo Moro al numero 18.

M.S.Q.